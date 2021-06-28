Министерство обороны Албании планирует приобрести боевые БПЛА у турецкой компании Baykar Defense на общую сумму €8,2 млн, сообщает Exit News со ссылкой на проект местного госбюджета от 22 июня 2021 года.

Министр внутренних дел Бледар Кучи в июне этого года приехал в Турцию специально для того, чтобы встретиться с представителями компании и ознакомиться с производством.

Албания в прошлом году стала первым покупателем системы защиты от беспилотников, разработанной турецкой оборонной фирмой National War Technologies Defense Systems Inc.

В мае стало известно, что Польша станет первой страной, входящей в НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники. В общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2 с полным оснащением – системами управления и разведки, а также логистическим и учебным пакетами. Готовый к эксплуатации комплект новых беспилотных летательных аппаратов должен поступить на вооружение польской армии уже в 2022 году.

О возможности закупки боевых дронов Bayraktar недавно говорили и в Литве.

Minval.az