Из-за распространения новых штаммов коронавируса Турция решила приостановить авиасообщение с рядом государств. Об этом заявили в МВД страны.

«Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие в Турцию туристы, которые в течение последних 14 дней посещали Бангладеш, Бразилию, Непал, Индию, Шри-Ланку и ЮАР, должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан максимум за 72 часа до въезда в республику. Далее их отправят на карантин на 14 дней.

Minval.az