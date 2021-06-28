Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня посетит Анталью, где проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, — говорится в распространенном сегодня сообщении МИД РФ.

«30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Анталью для переговоров с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня», — говорится в документе.

Министры планируют обсудить скорейшее налаживание производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции и охрану здоровья приезжающих в республику граждан России. Также будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Minval.az