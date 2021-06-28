В Великобритании выявили шесть случаев заражения штаммом коронавируса из Южной Америки. Об этом сообщает служба общественного здравоохранения королевства 28 июня.

Всемирная организация здравоохранения присвоила новой мутации вируса наименование лямбда, на основе букв греческого алфавита, в соответствии с которым организация обозначает штаммы COVID-19.

Все случаи заражения британские власти связывают с поездками за границу. Сейчас в стране проводят лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса.

Лямбда-штамм впервые выявили в Южной Америке, в том числе в Чили, Перу, Эквадоре и Аргентине. Предполагается, что лямбда обладает несколькими мутациями в шиповатом белке. Возможно, они способны повлиять на заразность вируса, однако пока необходимы дальнейшие исследования.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Великобритании на сегодняшний день превышает четыре миллиона человек. По крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили больше 44 млн человек.

Министр иностранных дел Мэтт Хэнкок сообщает, что 91 процент новых случаев в Британии составляют заражения дельта-вариантом коронавируса, который впервые выявили в Индии. Власти Великобритании отмечали, что чаще всего заражаются молодые британцы, которые еще не успели пройти вакцинацию.

Minval.az