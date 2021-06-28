В Индии у детей, переболевших коронавирусом, участились случаи заболевания мультисистемным воспалительным синдромом, сообщает The Times of India со ссылкой на главу педиатрического отделения неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.

Врач рассказал, что этому синдрому уже год, и количество случаев растет. К примеру, только в Чандигархе заболели от 42 до 252 детей. Случаи выявлены также в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб. Точное число заболевших не установлено.

Джаяшри добавил, что заболевание обычно развивается через четыре-шесть недель после выздоровления ребенка от COVID-19. Среди симптомов — повышение температуры, лихорадка, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. По словам доктора, этот синдром путают с другими детскими заболеваниями.

Одной из причин роста заболеваемости таким синдромом может быть то, что из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, дети меньше двигаются, реже гуляют и не ходят в школу, указал врач.

Он добавил, что в Индии нет официальной общенациональной статистики по этому заболеванию и нет рекомендаций, как с ним бороться.

Напомним, в Индии впервые выявили один из самых заразных, по версии ВОЗ, типов коронавируса — штамм «дельта».

Minval.az