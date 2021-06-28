

Взгляды США и ЕС на КНР все больше совпадают, стороны активнее координируют и противодействие Пекину, и сотрудничество с ним.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в Риме на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

«Думаю, что вы повсюду видели в последние недели, особенно на саммите G7, НАТО, США — ЕС, — это все растущее совпадение взглядов между США и нашими европейскими партнерами относительно КНР. Полагаю, мы все осознаем сложность этих отношений», — сказал он.

«Полагаю, мы все осознаем сложность этих отношений. И эта сложность проявляется в том факте, что, думаю, все согласятся, у этих отношений есть антагонистические аспекты, конкурентные, а также аспекты сотрудничества. Общий знаменатель — подходить к этим вопросам вместе. Это именно то, что вы наблюдаете», — добавил глава американской дипломатии.

Minval.az