Пожар в центре Лондона у железнодорожной станции Elephant & Castle не связан с терроризмом, заявила полиция британской столицы.

«Инцидент не связан с терроризмом», — говорится в заявлении стражей порядка.

***

Пожарные в Лондоне тушат крупный пожар у станции метро Elephant & Castle, где загорелись коммерческие постройки, автомобили и телефонная будка, говорится в сообщении пожарной службы.

«Три коммерческих объекта под железнодорожными арками полностью горят, а также четыре автомобиля и телефонная будка возле железнодорожного вокзала #ElephantandCastle. Дороги перекрыты, и людям рекомендуется избегать посещения этого района, держать окна и двери закрытыми», — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте служба в Twitter.

На месте возгорания работают 10 пожарных машин и 70 пожарных.

Как видно на кадрах очевидцев, огромный столб черного дыма возвышается над местом пожара, у самой станции видны языки пламени. По словам очевидцев, на месте были слышны хлопки, похожие на взрыв.