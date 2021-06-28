

В течение нескольких недель мир может захлестнуть глобальная волна заболеваемости коронавирусом. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения, передает The Guardian.

Причиной станет новый штамм «дельта», который обнаружили уже в 92 странах. В ВОЗ считают этот штамм самым заразным из всех типов коронавируса.

«Дельта» может стать доминирующим штаммом в европейских странах в течение двух-четырех недель, полагают в организации. Этот тип инфекции обнаружили также вне Европы — в Индонезии, Таиланде, Малайзии. Число новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.

Minval.az