

Применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине может принести большую пользу, однако оно чревато рисками, которые необходимо минимизировать. Об этом предупредила в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), призвавшая «защитить автономию человека» при принятии решений в сфере медицины и сохранить конфиденциальность персональных данных пациентов.

«Как и все новые технологии, искусственный интеллект имеет огромный потенциал улучшения здоровья миллионов людей в мире, но, как и все технологии, он может быть неправильно использован и нанести вред», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что новый доклад ВОЗ призван стать для государств «ценным руководством в том, как добиться максимальной пользы от применения ИИ и при этом минимизировать риски и избежать ловушек».

Авторы доклада предупреждают, в частности, о том, что не следует переоценивать пользу ИИ в тех случаях, когда его внедрение осуществляется за счет инвестиций, необходимых для достижения всеобщего охвата населения услугами здравоохранения. Кроме того, они указывают на риски, связанные с «неэтичным сбором и использованием данных» о пациентах, а также обращают внимание на необходимость обеспечения безопасности пациентов, включая кибербезопасность. По словам экспертов, «нерегулируемое применение ИИ может поставить права пациентов и общин в подчиненное положение в отношении мощных коммерческих интересов технологических компаний или же интересов правительств в сфере наблюдения и социального контроля».

Авторы доклада предлагают странам для снижения этих рисков руководствоваться шестью принципами. Первый из них гласит, что необходимо «защищать автономию человека» при принятии решений в медицинской сфере: именно «люди должны всегда сохранять руководство в лечебных системах». Кроме того, следует обеспечить «приватность и конфиденциальность» в здравоохранении, и пациентов надо информировать о «юридических рамках защиты данных».

Minval.az