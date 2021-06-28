

Британский финансовый регулятор отклонил заявку лондонской Binance Markets на регистрацию в качестве компании, осуществляющей операции с криптовалютой. Теперь деятельность Binance Markets и других компаний группы по торговле криптовалютой в стране будет носить незаконный характер, пишет Reuters.

Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) заявило, что британская компания биржи Binance Markets «не должна без предварительного письменного согласия FCA осуществлять какую-либо регулируемую деятельность».

«Мы применяем совместный подход к работе с регулирующими органами и очень серьезно относимся к нашим обязательствам. Мы активно следим за изменениями политики, правил и законов в этом новом пространстве», — сказал представитель Binance.

В июне прошлого года Binance объявила, что купила компанию, регулируемую FCA, и будет использовать ее для предложения услуг по торговле криптовалютой с использованием фунтов стерлингов и евро.

FCA сообщило Binance, что к 30 июня оно должно разместить на своем веб-сайте и в каналах социальных сетей уведомление о том, что «Binance запрещено вести любую регулируюмую деятельность в Великобритании».

В FCA не объяснили, почему были приняты подобные меры. Однако работу по надзору за торговлей криптовалютой, популярность которой в Великобритании резко возросла, регулятор усиливает.

Так, с января FCA требует, чтобы все фирмы, предлагающие услуги, связанные с криптовалютой, были зарегистрированы и соблюдали правила борьбы с отмыванием денег.

Minval.az