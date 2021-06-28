Премьер-министр Швеции Стефан Левен попросил спикера парламента страны освободить его от должности главы правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик подал в отставку после того, как 181 депутат парламента из 349 выразил ему свое недоверие. У Левена была возможность организовать досрочные выборы, однако он заявил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, это решение было бы неверным.

Следующие выборы пройдут в Швеции в 2022 году. До этого момента спикер парламента попытается сформировать новое правительство. Если после четырех попыток это сделать не получится, в стране пройдет досрочное голосование.

Minval.az