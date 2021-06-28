Агентство общественного здравоохранения Англии перечислило симптомы нового штамма коронавируса. Об этом пишет газета Express.

Новый штамм получил название «лямбда» и изначально был выявлен в Чили, Перу, Аргентине и Эквадоре еще в конце 2020 года. Ученые полагают, что он отличается от других штаммов мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако на данный момент нет данных, что вирус способен спровоцировать более тяжелое протекание COVID-19.

Основные симптомы также не отличаются от остальных штаммов. Ученые причисляют к ним повышение температуры, непрерывный кашель, потерю обоняния и вкуса. Штамм еще не добавлен в список «вызывающих озабоченность», который формирует ВОЗ. На данный момент в этом перечне штаммы альфа, бета, гамма и дельта.

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