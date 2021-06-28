Метеорный поток Южные дельта-Аквариды в этом году достигнет максимальной активности в ночь на 30 июля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

«Ночью 29-30 июля метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея достигает максимума действия. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 16 метеоров в час», — сказали ТАСС в планетарии.

Как уточняют астрономы, наблюдениям с территории России в этот раз помешает слишком яркая Луна — полнолуние произойдет 24 июня, за два дня до пика активности метеорного потока.

Метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея наблюдается ежегодно с середины июля до середины августа. Также в июле жители России традиционно смогут наблюдать на небе серебристые облака. 6 июля Земля окажется на максимальном расстоянии от Солнца, в связи с чем видимый диаметр последнего будет наименьшим в году.

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