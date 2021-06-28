Предложение южноафриканского правительства легализовать полиандрию — многомужества, вызвало протесты со стороны консервативных кругов, сообщает BBC News.

Это не удивляет профессора Коллиса Мачоко, известного ученого, изучающего эту тему. «Возражения касаются «контроля», — сказал он. «Африканское общество не готово к истинному равенству. Мы не знаем, что делать с женщинами, которых не можем контролировать».

Бизнесмен и телеведущий Муса Мселеку, у которого четыре жены, относится к числу тех, кто выступает против полиандрии. «Это разрушит африканскую культуру. А как же дети этих людей? Как они определят свою личность?» — спрашивает Мселеку, который играет главную роль в южноафриканском реалити-шоу о своей полигамной семье. « Женщина не может теперь взять на себя роль мужчины. Это неслыханно. Будет ли теперь женщина платить лоболу [выкуп за невесту] за мужчину? Можно ли ожидать, что этот человек возьмет ее фамилию?» — возмутился бизнесмен и призвал южноафриканцев не заходить «слишком далеко» с принципом равенства.

Южная Африка имеет одну из самых либеральных Конституций в мире, предусматривающую однополые браки для всех и полигамию для мужчин. Профессор Мачоко сказал, что полиандрия когда-то практиковалась в Кении, Демократической Республике Конго и Нигерии, и она до сих пор практикуется в Габоне, где это разрешено законом.

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