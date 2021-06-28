Мужчина 66-ти лет умер в воскресенье вскоре после получения второго укола вакцины от коронавируса в прививочном центре на территории кампуса Иорданского университета (UJ), сообщает Petra со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения.

Мужчина потерял сознание через десять минут после получения второго укола вакциной AstraZeneca, ожидая в зоне отдыха после вакцинации, говорится в заявлении. Медицинский персонал пытался реанимировать его до того, как доставить в больницу UJ, где констатировали смерть мужчины.

Министр здравоохранения Фирас Хавари сказал, что мужчина получил первый укол 4 апреля, а второй сегодня после 12-недельного периода ожидания, добавив, что пациент, у которого уже были заболевания, не испытывал никаких побочных эффектов после первого укола.

По словам министра, побочные эффекты вакцины AstraZeneca, включая тромбы, обычно проявляются не сразу после прививки, а примерно через пять дней после вакцинации.

Министр сказал, что проводится вскрытие, чтобы установить причину смерти.

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