Мужчина потерял сознание через десять минут после получения второго укола вакциной AstraZeneca, ожидая в зоне отдыха после вакцинации, говорится в заявлении. Медицинский персонал пытался реанимировать его до того, как доставить в больницу UJ, где констатировали смерть мужчины.
Министр здравоохранения Фирас Хавари сказал, что мужчина получил первый укол 4 апреля, а второй сегодня после 12-недельного периода ожидания, добавив, что пациент, у которого уже были заболевания, не испытывал никаких побочных эффектов после первого укола.
По словам министра, побочные эффекты вакцины AstraZeneca, включая тромбы, обычно проявляются не сразу после прививки, а примерно через пять дней после вакцинации.
Министр сказал, что проводится вскрытие, чтобы установить причину смерти.