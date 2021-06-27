Цены на энергетический уголь выросли до максимального уровня за последние 10 лет, сообщает газета The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что это происходит на фоне того, что правительства государств по всему миру обещают сокращать объемы выбросов CO2.

В теории повышение стоимости квот должно ограничивать спрос на уголь, использование которого приводит к более высоким выбросам, чем использование газа. Однако, поскольку цены на газ также растут, его использование становится менее выгодным для потребителей, и предприятия вновь обращаются к углю.

В WSJ объяснили такой рост цен увеличением спроса на энергетический уголь (который используют для выработки электроэнергии на ТЭС), из -за дефицита природного газа, роста потребления электроэнергии.

За последний год цены на энергетический уголь выросли более чем вдвое. Уголь с поставкой в страны Северо-Западной Европы ранее в этом месяце подорожал до максимума с ноября 2011 года, а с начала года прибавил 64%.

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