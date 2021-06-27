Бывший президент США Дональд Трамп в субботу собрал первый большой митинг своих сторонников после ухода из Белого дома. В митинге в штате Огайо приняли участие тысячи людей, пишет «Свобода».

В своём выступлении бывший президент коснулся и темы России. По словам Трампа, Россия, Китай и Иран сейчас «унижают» Соединённые Штаты, чего не было при нём. Он обвинил администрацию Байдена в том, что она позволила достроить газопровод «Северный поток – 2» из России в Германию, заявив, что при его администрации США добились остановки сооружения газопровода. Байден при этом ранее заявлял, что именно администрация Трампа позволила России построить газопровод на 90 процентов.

Трамп прямо не говорил о своих планах баллотироваться в президенты в 2024 году, однако заявил, что республиканцам необходимо бороться за Белый дом.

Minval.az