В Афганистане радикальное движение «Талибан» захватило еще одну заставу на границе с Таджикистаном, группе афганских военных из 17 человек пришлось отступить на таджикскую территорию. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«В результате ожесточенного боестолкновения, продолжавшегося до 12:50 (11:50 по Баку), 17 военнослужащих правительственных войск Афганистана в целях сохранения жизни и личного состава были вынуждены отступить на территорию Республики Таджикистан через первый пост погранотряда „Шахритус “», — передали в пресс-службе.

22 июня талибы захватили главный пограничный переход между Афганистаном и Таджикистаном. Речь идет о захвате Шерхан-Бандара — это пограничный поселок и речной порт в Афганистане на границе с Таджикистаном. Он находится в 50 км от города Кундуз.

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