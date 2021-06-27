

Пожилой мужчина в Иордании умер вскоре после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает иорданское государственное агентство Petra.

По сообщению агентства, 66-летний мужчина в воскресенье потерял сознание спустя десять минут после получения второй дозы вакцины, врачи не смогли его спасти. Отмечается, что первая прививка ему была сделана 4 апреля.

Как заявил агентству министр здравоохранения Иордании Фирас аль-Хавари, умерший страдал от хронических заболеваний, но после первой прививки у него не было было зафиксировано осложнений. Министр добавил, что причина смерти устанавливается.

Minval.az