

Иран больше не будет передавать информацию со своих ядерных объектов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом в воскресенье заявил спикер иранского парламента Мохаммад Галибаф.

«Соглашение с МАГАТЭ закончилось, и мы не будем передавать агентству какие-либо данные и информацию с камер наблюдения на ядерных объектах», — отметил Галибаф, слова которого привел телеканал Al-Hadath.

Ранее в пятницу МАГАТЭ заявило, что Тегеран должен немедленно дать ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах, срок действия которой истек 24 июня в полночь. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, продолжение сбора данных о деятельности Ирана в ядерной области является жизненно важным.

Minval.az