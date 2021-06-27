Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он «остановил» газопровод «Северный поток — 2», а действующий глава государства Джо Байден его «разрешил».

«Байден доведет нашу экономику до разваленного состояния. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу. И у меня были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но это хорошо», — сказал Трамп на митинге в Огайо.

Он выразил недоумение из-за того, что США «защищают» от России Германию, которая «платит Москве миллиарды долларов за трубопровод».

«Я сказал Ангеле Меркель, она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась. Она знает!» — добавил Трамп.
Экс-президент заявил, что США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец».

«Мы будем покупать нефть на Ближнем Востоке, мы будем покупать нефть в России», — предрек Трамп.

Minval.az