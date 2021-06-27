«Байден доведет нашу экономику до разваленного состояния. Байден отменил американский трубопровод Keystone XL и его 48 тысяч рабочих мест для американских работников, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я остановил трубопровод в Европу, я на них наложил санкции сверху донизу. И у меня были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но это хорошо», — сказал Трамп на митинге в Огайо.