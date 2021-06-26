Трое жителей Эстонии выстрелили себе в руки из пневматического ружья, чтобы не платить деньги за проигранный спор, сообщила газета Postimees.

По данным издания, трое подвыпивших мужчин в Валгаском уезде поспорили, что если кто-то из них сможет выстрелить себе в руку из пневматического ружья, приятели заплатят ему 2 тысячи евро.

«Ночью в полицию поступило сообщение о трех мужчинах, у которых была одинаковая травма руки. Выяснилось, что мужчины, употребляя алкоголь, поспорили на 2 тысячи евро, кто осмелится выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Оказалось, что никто не хотел раскошеливаться на крупную сумму, и каждый нашел в себе «смелость» взять пневматическое ружье и выстрелить себе в руку», — рассказал Postimees представитель Лыунаской префектуры полиции.

Minval.az