Задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС «Бушер» составляет около €500 млн. Об этом сообщил в субботу вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи, передает ТАСС.

«На данный момент мы должны России 500 млн евро [за работы по созданию АЭС «Бушер-2»]. Что касается атомной станции «Бушер-1″, которая сейчас вырабатывает электричество, мы еще не заплатили российской стороне за топливо для нее», — цитирует его агентство ИСНА. Салехи добавил, что «финансовое положение страны сегодня особенное».

Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС «Бушер» (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт. 10 ноября 2019 года начались работы по заливке бетона в рамках возведения второго энергоблока.

АЭС в Бушере была создана Россией, согласованные Москвой и Тегераном планы предполагают строительство на этом объекте второго и третьего энергоблоков. В 1995 году «Зарубежатомэнергострой» (в н. в. «Атомстройэкспорт») заключил контракт с ОАЭИ на достройку и реконструкцию первого блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 году.

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