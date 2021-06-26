Более двадцати тысяч лет назад в Восточной Азии возникла эпидемия коронавируса, похожая на пандемию COVID-19. К таким выводам пришла группа ученых, результаты исследования которых публикует журнал Current Biology, передает РИА Новости.

Свидетельства вспышки заражений коронавирусом обнаружили в генетическом наборе древнего населения Восточной Азии, то есть нынешних Китая, Японии, Монголии, КНДР, Южной Кореи и Тайваня.

Команда экспертов изучила геномы более 2500 современных людей из 26 популяций по всему миру, чтобы понять, как человечество адаптировалось к вспышкам коронавируса в древности.

Им удалось установить роль вазоактивного интестинального пептида (ВИП) — белка, который имеется во многих органах и взаимодействует с вирусами, попадающими в организм.

«За миллионы лет эволюции человека естественный отбор привел к выделению нескольких вариантов генов, которые кодируют ВИП. Это происходит в три раза быстрее, чем для других классов генов», — пишет журнал.

Таким образом, ученые выявили признаки адаптации в 42 различных генах, кодирующих ВИП.

«Мы обнаружили, что эти гены в основном активны в легких — органе, который больше всего страдает при поражении коронавирусом, и установили, они напрямую взаимодействуют с вирусом, лежащим в основе пандемии COVID-19», — рассказал ведущий автор исследования Яссин Суилми из Школы биологических наук Университета Аделаиды.

В исследовании принимали участие специалисты из Университета Квинсленда, Аделаиды, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета штата Аризона.

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