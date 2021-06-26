Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что уходит в отставку после скандала с любовницей. Он опубликовал в Twitter видеообращение к британцам, в котором извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с ней.

«Сегодня я встречался с премьер-министром [Борисом Джонсоном], чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. — сказал Хэнкок. — Я понимаю, что всем жителям страны пришлось принести огромные жертвы [для победы над пандемией]. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность».

У Мэтта Хэнкока есть жена Марта, пара состоит в браке уже 15 лет и воспитывает троих детей.

Minval.az