Несколько тысяч человек собрались в субботу в центре Лондона, протестуя против сохраняющихся в Великобритании коронавирусных ограничений. Акция проходит на фоне быстрого роста заболеваемости COVID-19 в Соединенном Королевстве. передает ТАСС.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, еще до начала акции сотрудники столичной полиции задержали 12 человек. Их подозревают в том, что они планировали создавать препятствия дорожному движению за пределами согласованного с властями маршрута шествия. При этом пока не сообщается о стычках протестующих с сотрудниками полиции, которыми порой сопровождаются регулярно проходящие в столице акции протеста против ограничительных мер. В понедельник пять полицейских пострадали от рук участников демонстрации, в которой принимали участие сотни людей.

Скопление людей в центре Лондона в эту субботу было особенно массовым, поскольку в один день проводилось несколько крупных акций. Помимо противников карантина, с плакатами и мегафонами на улицы вышли экоактивисты движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»), борцы за права трансгендеров, а также противники спорного законопроекта о расширении полномочий британской полиции. На Трафальгарской площади днем также собралось много поклонников футбола. Там организована фан-зона для болельщиков Евро-2020.

Как свидетельствуют кадры из социальных сетей, участники одной из акций использовали дымовые шашки рядом с резиденцией премьер-министра Великобритании. Как убедился корреспондент ТАСС, прилегающий к пешеходной улице участок Даунинг-стрит, 10, а также территорию здания британского парламента закидали теннисными мячиками, на которых были написаны оскорбления в адрес депутатов и членов правительства. Протестующие требовали отставки кабинета консерваторов, в частности главы Минздрава Мэтта Хэнкока, который оказался в центре громкого скандала, когда британские СМИ выяснили, что он встречался с любовницей, нарушая правила социального дистанцирования.

К вечеру протестующие начали расходиться, и теперь об акциях свидетельствует главным образом большое количество мусора на улицах. У входа на Даунинг-стрит, 10 остаются не более десятка активистов, не считая простых зевак, которые проходят мимо. Полиция вежливо просит людей не мешать проезду машин и оставаться на тротуаре.

Minval.az