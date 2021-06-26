Принцы Уильям и Гарри посетят церемонию открытия памятника своей матери принцессе Диане 1 июля без своих жен. Об этом сообщает британский таблоид Metro.

Кенсингтонский дворец, где пройдет мероприятие, подтвердил сокращенный список гостей. Герцогини Кембриджская и Сассекская там не упомянуты, а Гарри и Уильям будут единственными присутствующими старшими членами королевской семьи.

Последний раз братья встречались лично в апреле на похоронах деда принца Филиппа, и, как сообщалось, между ними возникла ссора. До этого в марте принц Гарри заявил в интервью Опре Уинфри, что ему было жаль Уильяма и их отца принца Чарльза, которых он описал как «пойманных в ловушку» в системе монархии.

Несмотря на конфликт, братья попытаются отложить свои разногласия в сторону и почтить память и наследие Дианы в день ее 60-летия, отмечает издание.

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