Ключевой свидетель по делу Министерства юстиции США против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа признался в даче ложных показаний, сообщает издание Stundin.

Речь идет о исландце Сигурдуре Инги Тордарсоне, который фигурирует в решении жюри присяжных штата Вирджиния о привлечении Ассанжа к уголовной ответственности под псевдонимом «подросток». Как пишет Stundin, свидетель рассказал о своей лжи в беседе с сотрудниками издания.

В частности, Тордарсон признался, что Ассанж никогда не просил его взломать или получить доступ к телефонным записям депутатов. При этом, по словам свидетеля, файлы с якобы записями разговоров парламентариев он получил от неизвестного источника, который предложил ему передать эти данные Ассанжу. Сам же исландец утверждает, что содержимое файлов не изучал и не знает, что в них находилось.

Кроме того, исландец сообщил, что по личной инициативе передал основателю WikiLeaks доступ к к правительственному сайту Исландии, используемому для отслеживания полицейских машин, Ассанж его об этом не просил. При этом у самого Тордарсона имелся законный доступ к ресурсу, так как он был спасателем-добровольцем.

Minval.az