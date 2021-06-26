Воздушный шар задел линию высокого напряжения в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) и рухнул, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли и один попал в больницу в критическом состоянии, передает РИА Новости.

По данным канала KRQUE, шар рухнул примерно в 07.00 по местному времени в субботу. В результате происшествия более 13 тысяч потребителей остались без электричества.

«Служащие полиции среагировали на крушение воздушного шара… который, по всей видимости, врезался в линию электропередачи. В этом районе из-за падения воздушного шара нет электроэнергии. К сожалению, четыре человека погибли от ранений, полученных в результате крушения. Еще один человек доставлен в местную больницу и в настоящее время находится в критическом и нестабильном состоянии», — написала в Twitter полиция Альбукерке.

На месте происшествия находятся полиция и пожарные.

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