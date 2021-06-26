Исландия первой из европейских государств отменила все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Ограничения действовали с марта 2020 года, но к концу июня 2021 года по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 получили 87 процентов взрослых жителей Исландии, а около 60 процентов привиты полностью, заявили в правительстве.

Теперь исландцы не обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, снят запрет на проведение собраний.

Minval.az