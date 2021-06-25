

Прокуратура Нью-Йорка планирует выдвинуть уголовные обвинения против компании экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Это произойдет на следующей неделе, сообщает газета «Нью-Йорк таймс».

Расследование против Вайссельберга началось в мае. Ему предлагалось сотрудничать со следствием против Трампа и его компании или стать в противном случае обвиняемым по делу о налоговых преступлениях. Будут ли выдвинуты обвинения против самого Трампа, неизвестно.

Ранее прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс запросил документы о налоговых отчислениях экс-президента США Дональда Трампа и его компании Trump Organization.

Он хотел выяснить, занижала ли компания Трампа стоимость своих активов, чтобы выплачивать меньше налогов.

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