

Римские полицейские обезвредили и задержали мужчину, который размахивал ножом и пугал прохожих в районе площади Святого Петра, сообщает портал RomaToday.

Как отмечается, 46-летний француз приставал к посетителям ресторанов в районе Борго, прилегающему к Ватикану, плевался в них и приставил нож к лицу женщины. При этом мужчина, проявлявший признаки психической нестабильности, говорил: «Я вас всех убью».

Полицейские задержали нарушителя, в его рюкзаке обнаружили восемь ножей. Мужчина, как сообщает издание, направлялся к главной ватиканской базилике. После ареста его передали врачам на предмет медицинской экспертизы.

Minval.az