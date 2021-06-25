

Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, найденного мертвым в своей камере в барселонской тюрьме, обвинила власти США в его смерти, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Основатель компании McAfee Джон Макафи, экстрадицию которого в США одобрил испанский Национальный суд, покончил с собой в тюрьме в Испании, сообщила в среду, 23 июня, газета País со ссылкой на источники в полиции. Медики пытались провести реанимацию, но спасти его не смогли.

Макафи, объявленный США в международный розыск, был задержан в аэропорту Барселоны на пути в Стамбул в начале октября 2020 года. Согласно обвинению, которое ему предъявлено в Соединенных Штатах, Макафи заработал миллионы долларов на продвижении криптовалют, консультациях, публичных выступлениях, а также после продажи прав на создание биографического документального фильма о нем, однако не подавал налоговые декларации. В среду стало известно, что Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США.

«Мы были готовы к этому решению, и у нас уже был план действий по обжалованию этого решения. Я виню власти США в этой трагедии. Потому что из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв», — заявила Дженис Макафи.

Она также отметила, что у ее мужа не было суицидальных наклонностей. «Его последними словами мне были: «Я люблю тебя и перезвоню вечером». Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству», — отметила вдова основателя McAfee.

В середине июня Макафи дал показания в суде, в ходе слушаний он опроверг все предъявленные ему в США обвинения и заявил об их «политическом характере». Макафи, которому было 75 лет, также заявлял, что если его выдадут США, то он «почти точно проведет конец жизни в тюрьме».

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