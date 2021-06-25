Решения саммита лидеров ЕС по части Турции далеки от «ожидаемых» и «необходимых». Об этом говорится в заявлении МИД Турции относительно итогов двухдневного саммита глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, передает «Анадолу».

В заявлении ведомства отмечается, что перенос лидерами ЕС позитивных шагов в диалоге с Турцией на более поздний срок свидетельствует о недостатке политической воли и предвзятом отношении ряда стран, использующих членство в Евросоюзе в собственных интересах.

«Анкара предприняла все необходимые шаги по снижению напряженности в регионе, продвижению диалога и сотрудничества. В то же время лидеры ЕС не приняли никаких конкретных шагов относительно Турции, в том числе в вопросе обновления Таможенного союза. В итоговом заявлении даже не упоминается о Турции как стране-кандидате на вступление в ЕС», — говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что новый пакет финансовой помощи, о котором упоминается в решениях Брюссельского саммита, предназначен не для Турции, а для беженцев из Сирии.

«Попытка принизить значимость сотрудничества с Турцией в миграционном вопросе и преподнести вопрос в качестве финансовых ассигнований – в корне ошибочный подход. Тесное взаимодействие по данному вопросу отвечает интересам всех сторон. Этот шаг в первую очередь отвечает интересам самого ЕС, вносит вклад в обеспечение безопасности и спокойствия в Европе», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

В Анкаре также раскритиковали позицию лидеров ЕС по Кипрскому вопросу, отметив, что позиция Брюсселя повторяет тезисы тандема Греция — Греческий Кипр.

«Попытка ЕС игнорировать интересы турок-киприотов не внесет вклада в урегулирование разногласий. Брюсселю пора начать видеть реалии Кипра и выполнить обещания, данные туркам-киприотам в 2004 году», — говорится далее в документе.

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