В Бангкоке, Таиланд, попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья своей хозяйки. Как пишет Metro, драгоценные камни из птицы доставали под общим наркозом.

Инцидент случился 22 июня. Восьмимесячный Фрости угодил в хозяйскую шкатулку и съел бриллианты.

После этого птица ослабла и больше не хотела есть. Попугая отвезли в ветклинику и сделали рентген, который показал, что в желудке птицы есть инородные тела.

Фрости вскрыли желудок и вытащили 21 камень весом по 0,2 карата.

Во вторник, 22 июня, восьмимесячный попугай вида солнечная аратинга по кличке Фрости залез в хозяйскую шкатулку с драгоценностями и съел бриллианты из ожерелья.

«Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», — отметил ветврач.

Птица жива, однако ей придется неделю пробыть в больнице, пока не заживут швы.

Minval.az