Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу принял первую дозу иранской вакцины от коронавируса CovIran Barakat, передает IRNA со ссылкой на сайт лидера.

«Меня вот уже несколько месяцев настоятельно просят сделать вакцину, но я сказал, что сначала дождусь, дай Бог, производства иранской вакцины, а также сказал, что не хочу, чтобы мне ее делали вне очереди», — рассказал верховный лидер.

«Благодарю всех тех, кто приложил усилия, применил свои знания и опыт, в том числе научные и практические навыки, чтобы страна получила такую большую и повышающую авторитет возможность, то есть вакцину от коронавируса», — добавил Хаменеи.

Ранее аятолла Хаменеи поставил два условия для вакцинации: во-первых, вакцинация не будет проводиться вне очереди, а во-вторых, вакцина должна быть именно иранского производства. По этой причине он отказался от получения иностранных вакцин, когда в Иране началась вакцинация лиц старше 80 лет.

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