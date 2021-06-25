Израиль возвращается с пятницы к ношению масок в закрытом пространстве из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, говорится в заявлении министерства здравоохранения.

Ранее на этой неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал граждан воздержаться от поездок за границу на фоне распространения штамма Delta, отметив, что пока это не требование, но просьба.

«В связи с ростом заболеваемости с 12.00 сегодняшнего дня вводится обязанность ношения масок везде, за исключением открытых пространств», — говорится в заявлении.

Исключением являются дети до 7 лет, также маски можно не носить во время занятий спортом.

Почти все карантинные ограничения из-за коронавируса в Израиле были сняты с 1 июня, в частности были сняты ограничения, регулирующие количество людей в закрытом помещении и на открытой местности. С 15 июня гражданам было разрешено прекратить носить маски в помещениях.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу.

Minval.az