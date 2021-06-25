США оставят в Афганистане сотни военных после вывода основной части войск. Об этом сообщает AP со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Ожидается, что в Афганистане останется около 650 американских военнослужащих для обеспечения безопасности дипломатов. Кроме того, несколько сотен дополнительных американских военнослужащих останутся в аэропорту Кабула, возможно, до сентября, чтобы помочь турецким войскам в обеспечении безопасности.

Отмечается, что это будет временной мерой, пока под руководством Турции не начнут проводить в более официальном порядке операцию с целью обеспечения безопасности.

Согласно данным агентства, значительная часть американских и международных сил будет выведена из страны к 4 июля или вскоре после этого.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

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