Вьетнам должен начать серийное производство собственной вакцины против коронавируса не позднее июня 2022 года. Об этом заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь на встрече с представителями местных научно-исследовательских организаций и компаний, участвующих в разработке вакцин от COVID-19, передает ТАСС.

«Необходимо ускорить получение технологий производства вакцин, а также тестирование и производство отечественных вакцин против COVID-19, чтобы Вьетнам мог приступить к выпуску вакцины не позднее июня 2022 года», — приводит слова премьера в пятницу газета «Сайгон зяй фонг». Он подчеркнул, что правительству нужен быстрый прогресс в реализации стратегии вакцинации. «Кампанию вакцинации надо провести самым быстрым, эффективным и безопасным способом», — отметил Фам Минь Чинь.

Работы по созданию вакцины против COVID-19 ведут четыре вьетнамских производителя, среди которых фармацевтическая компания Nanogen, институт вакцин и медицинских биологических препаратов, компания по производству вакцин и биопрепаратов и исследовательский центр по производству вакцин и медицинских биопрепаратов.

Minval.az