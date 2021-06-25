Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также варианты для введения новых антироссийских санкций, в том числе экономических, для противодействия возможной будущей деятельности РФ, которую они расценят как вредоносную. Об этом говорится в итоговом заявлении по отношениям с Россией, принятом в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС, передает ТАСС.

Лидеры ЕС не смогли договориться об инициативе Германии и Франции о проведении встречи ЕС — Россия на высшем уровне, в итоговом документе она не упоминается.

«Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», — говорится в документе.

«Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией», — говорится в документе.

В документе на упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией — «отталкивать, сдерживать, вовлекать». Лидеры ЕС также объявили, что ожидают от российского руководства «более конструктивного подхода и политических обязательств прекратить действия против стран — членов [Евросоюза], а также третьих стран».

Кроме того, лидеры ЕС повторили призыв к России выполнять минские договоренности и завили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России». Они объявили, что будут углублять политический диалог и ассоциацию со странами программы Восточного партнерства, в особенности с Украиной, Грузией и Молдавией, и развивать сотрудничество с государствами Центральной Азии. Саммит приветствовал введение Советом ЕС в четверг экономических санкций против Белоруссии, призвал прекратить преследование в этой стране оппозиции и отпустить всех задержанных оппозиционеров.

Minval.az