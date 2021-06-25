Индийский вариант коронавируса – «дельта» – в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает «Газета.ру».

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант «дельта» может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания», – рассказала Сваминатан.

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