Афганистан, о котором в последние годы мировая аудитория потихоньку начала забывать, вновь в топе новостей. Решение США и их союзников по НАТО вывести из этой страны свои войска, как того и следовало ожидать, не на шутку воодушевило талибов. По данным ООН, которые приводит в своем телеграмм-канале TRT, «Талибан» контролирует от 50 до 70 % территории Афганистан — за вычетом центров городов. В 250 из 407 регионов идут столкновения. Накануне под контролем талибов оказались четыре региона в провинциях Балх и Баглан. Однако куда больше внимания привлекают события на севере Афганистана. Здесь под контролем талибов оказался Шерхан-Бандар — таможенный и торговый переход на таджикско-афганской границе. Власти Хатлонской области Таджикистана заявляют, что ситуация на этом участке госграницы остается спокойной, пограничники ведут службу в обычном режиме. Но вот насколько это «успокаивает» — вопрос открытый. Да, пока талибы расширяют зону своего контроля со своей стороны границы, но вот как надолго это «пока»? Тем более что в девяностые годы уже были попытки прорыва боевиков из Афганистана в Таджикистан, включая печально известный бой на 12-й погранзаставе Московского погранотряда в Таджикистане в июле 1993 года?

Теоретически, и не только теоретически, такое развитие событий уже должно включать в действие гарантии безопасности ОДКБ. Таджикистан — член этого военно-политического блока, а значит, любое посягательство на его территорию позволяет обращаться за помощью к союзникам. Более того, уже много лет угроза прорыва боевиков из Афганистана в страны Центральной Азии (и не сказать, чтобы гипотетическая или иллюзорная) остается в этом военном блоке на повестке дня, именно с афганским «прицелом» создавались силы коллективного реагирования ОДКБ и т.д.

Здесь, конечно, можно с изрядной долей цинизма заметить, что все это очень похоже на «закон бумеранга». Об этом прокремлевские СМИ не очень любят вспоминать, но с 2018 года Москва весьма активно наводила мосты с талибами — несмотря на то, что организация эта в России официально запрещена. Делегации талибов посещали первопрестольную. А примерно год назад Пентагон выпустил доклад, где отмечал, что «Россия политически поддерживала талибов, чтобы укрепить свое влияние в этой группировке, ОГРАНИЧИТЬ ЗАПАДНОЕ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ (выделено нами — Minval.az) и поощрять операции по борьбе с ИГ, хотя Россия публично отрицает свою причастность (к этому)». В переводе: Москва руками талибов стремилась выдавить из Афганистана США и их союзников — пока те не приступили к масштабному «политическому проникновению» уже в Центральную Азию. И вот теперь США уходят из Таджикистана, но вместо них на границе уже появляются талибы, а они «соседи» ой какие беспокойные, а прикрывать границу должна уже Россия — как лидер ОДКБ. На первый взгляд, противостоять придется в самом крайнем случае боевикам на пикапах с пулеметами — это не такая уж сложная задача. Однако даже простое укрепление границы потребует сил и ресурсов, а любой инцидент несет в себе риск, простите за цинизм и «черный юмор», «груза 200». И вопросов, что происходит «на дальнем пограничье» и за что умирают призывники откуда-нибудь из Рязани или Тамбова.

И это еще не все. В Афганистане и вокруг него разворачивается новая геополитическая игра. Свои позиции в Афганистане активно укрепляет Турция, и в этой стратегии Анкары не последнюю роль играет Азербайджан со своим географическим положением «ворот» в Центральную Азию. Именно Турция контролирует сегодня Кабульский аэропорт, и вряд ли в Анкаре ограничатся этим. Тем более что Турции здесь есть на кого опереться. В Афганистане проживают представители многих тюркоязычных народов — узбеков, туркмен, кызылбашей и т.д. Существует даже термин «Южный», или «Афганский Туркестан» — территория от реки Мургаб до гор Гиндукуша. А по другую сторону афганской границы — тюркоязычные Узбекистан и Туркменистан. Совсем рядом — Кыргызстан. Общей границы с Афганистаном эта страна не имеет, но именно в Бишкеке США создали свою военную базу для решения «логистических» задач именно в Афганистане. А сегодня в Бишкеке активно укрепляет свои позиции Анкара. В начале июня здесь побывал с визитом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и достигнутые договоренности затрагивали и военное сотрудничество. Российская «Независимая газета» ошарашенно констатировала: «Анкара становится для Бишкека альтернативой Москве». А это тот самый Кыргызстан, у которого совсем недавно едва не перерос в войну территориальный спор с Таджикистаном — единственной нетюркоязычной страной региона.

И как поведет себя в такой непростой ситуации Москва? У РФ есть шанс выстроить совместную стратегию с Анкарой и превратить Афганистан в спокойного, предсказуемого и безопасного соседа, и это был бы лучший вариант для всего региона. Но куда хуже, если в Москве вновь начнут строить планы геополитического соперничества, пытаться «не пущать» Турцию в Центральную Азию и «дать бой» Анкаре в Афганистане. А это уже, к сожалению, прямая дорога к тому, чтобы Москве пришлось вспоминать собственный невеселый афганский опыт.

Нурани, обозреватель

Minval.az