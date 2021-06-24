

Многонациональные военные учения Sea Breeze — 2021, которые пройдут на территории Украины и в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля, будут соответствовать международному праву.

С таким заявлением выступил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби.

«С самого начала проведения учений Sea Breeze в 1997 году страны Черноморского региона, союзники и партнеры по НАТО собираются с тем, чтобы провести отработку действий с целью отточить взаимодействие и расширить свои возможности. Как и ранее, мы будем придерживаться полной прозрачности относительно наших операций в Черном море и, как и всегда, будем продолжать действовать в рамках всех применимых международных законов и соглашений», — указал Кирби.

Minval.az