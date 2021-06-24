

Нидерландский Союз потребителей и фонд Take Back Your Privacy потребовали от китайской соцсети TikTok выплатить €1,5 млрд за незаконный сбор и продажу информации о несовершеннолетних пользователях. Об этом 24 июня сообщает издание Dutch News.

В случае отказа компании ByteDance (владельца TikTok) урегулировать претензии в досудебном порядке защитники прав потребителей намерены подать коллективный иск. Для этого они уже наняли юридическую фирму Scott+Scott.

Сумма ущерба исчислялась из расчета в €1 тысячу на каждого голландского ребенка, который пользуется TikTok. Потенциальные истцы утверждают, что данные о детях позволили владельцу соцсети продавать рекламу, предназначенную для молодой аудитории.

Защитники потребителей утверждают, что информация о голландских детях попадает за границу, где нет гарантий сохранности персональных данных и неприкосновенности частной жизни. Поэтому они требуют от соцсети уничтожить все данные о детях, которые она получила.

По словам директора Союза потребителей Сандры Молнеаар, TikTok зарабатывает на детях сотни миллионов в год. Юрист Дамиен Беркхаут сказал телеканалу RTL, что дети не понимают, какой опасности подвергаются и не читают пользовательские соглашения, которые к тому же составлены так, что из них ничего нельзя понять.

В июне к TikTok уже подавали иск в Нидерландах. Его сумма составила €1,4 млрд. Голландский фонд SOMI обвинил TikTok в предоставлении детям небезопасных услуг и нарушении законов Евросоюза о рекламе и неприкосновенности частной жизни.

Коллективный иск подали от имени 64 тысяч родителей. Издание напомнило, что в Италии судья недавно обязал TikTok блокировать доступ пользователей, которые не смогут подтвердить, что им больше 13 лет, после того, как 10-летний ребенок погиб, пытаясь повторить увиденный им трюк.

В феврале TikTok согласился выплатить $92 млн в рамках урегулирования коллективного иска в штате Иллинойс за нарушение правил безопасности хранения персональных данных.

Minval.az