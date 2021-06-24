

Канада несет ответственность за обнаруженную 751 безымянную могилу на территории рядом с бывшей школой-интернатом для детей индейцев в провинции Саскачеван. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

«С грустью узнал об обнаружении останков детей в безымянных могилах около бывшей школы-интерната Мэривел в Саскачеване, — сказал он. — Душевная травма и обида, которую вы коренные жители страны чувствуете, — это ответственность Канады». Трюдо назвал обнаружение этого захоронения, а также аналогичного захоронения у другой бывшей школы для индейцев в провинции Британская Колумбия, «частью большой трагедии» и «позорным напоминанием о системном расизме, дискриминации и несправедливости». Премьер-министр пообещал, что власти выделят средства на поиски других подобных захоронений.

Ранее в четверг телеканал CBC сообщил, что на месте бывшей школы-интерната в провинции Саскачеван было найдено 751 захоронение. С помощью спецоборудования их обнаружили представители одной из коренных народностей Канады, которые начали поиски 2 июня этого года. Предположительно, в могилах находятся останки погибших во время учебы в этом учебном заведении детей индейцев. Данная школа функционировала с 1899 по 1996 годы.

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