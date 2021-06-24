

«Стабильность, мир и благополучие на Южном Кавказе очень важны для ЕС».

Об этом на совместной пресс-конференции с главами МИД Литвы и Румынии перед визитом на Южный Кавказ заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

«Этот визит – самое лучшее доказательство того значения, которое придает ЕС Южному Кавказу. Этот регион является нашим близким соседом, стабильность, безопасность и благополучие в этом регионе важны для ЕС. Мы должны участвовать в процессах, происходящих в этом регионе, у нас есть здесь интересы. Мы не можем предоставить Южный Кавказ другим акторам и не должны этого делать», — цитирует главу МИД Австрии АПА.

Minval.az