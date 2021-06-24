

Организация Объединенных Наций (ООН) хочет, чтобы Россия и Великобритания любым возможным способом сняли напряженность в отношениях.

Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. Его слова передает РИА Новости.

На фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море многие СМИ публикуют различные позиции, оценивающие произошедшее, и в ООН видели эти сообщения, отметил представитель организации. «То, что мы хотим видеть, — это, конечно, снижение напряженности любым возможным способом», — сказал Дюжаррик.

Minval.az