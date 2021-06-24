

В Анкаре проходят турецко-американские переговоры по международному аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в четверг в Анкаре.

Акар отметил, что рабочая делегация США находится в здании оборонного ведомства Турции. «Никакого решения по данному вопросу пока не принято. Однако при наличии соответствующих условий мы продолжим обеспечивать безопасность аэропорта имени Хамида Карзая», — сказал министр.

Глава Минобороны Турции назвал Афганистан «сердцем Азии», подчеркнув стратегическую значимость этой страны, передает «Анадолу».

Он отметил, что узы дружбы между турецким и афганскими народами уходят в грубое прошлое, еще в 1921 году было подписано соглашение «О союзнических отношениях между Турцией и Афганистаном».



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