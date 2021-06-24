В Черном море становится жарко, и это уже не о погоде. Днем 23 июня минобороны России официально сообщило: «В 11:52 23 июня эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км». В ответ, если верить Минобороны России, неназванный российский патрульный корабль открыл по британскому эсминцу «предупредительный огонь», а бомбардировщик Су-24М провел предупредительное бомбометание. Британского военного атташе пригласили в МИД РФ. Впрочем, через несколько часов свое заявление распространило уже британское минобороны, и английская версия «морского боя» была куда менее драматичной: «Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Мы полагаем, что россияне проводили артиллерийские учения в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути были сброшены бомбы».

Можно, конечно, вздохнуть с облегчением: настоящего «морского боя» и ремейка Крымской войны 1853-1856 годов не случилось. Но…

Намеренно воздержимся от подробного разбора, стреляли россияне по британскому кораблю или все же нет. Просто даже если рассказы о «предупредительном огне» и «предупредительном бомбометании» представляют собой «духоподъемный фейк», это уже более чем тревожно. Даже такого рода фейк, который озвучивают не телеграмм-каналы типа «WarGonzo» или «Военкор Котенок», а пресс-служба министерства обороны — уже проявление готовности стрелять. И это не тот случай, когда «каждая страна имеет право защищать свои границы». Мыс Фиолент — это Крым. А значит, никакие не российские, как утверждает минобороны РФ, а украинские территориальные воды, примыкающие к оккупированному полуострову. Что уже коренным образом меняет дело.

Показательна и предыстория. За несколько часов до инцидента посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников отказаться от отработки сценариев боевых действий в ходе учений, заявив, что что намечающееся крупное мероприятие увеличивает риски непреднамеренных инцидентов, а также стимулирует «милитаристские настроения на Украине». О том, что у Украины есть право защищать свою нарушенную территориальную целостность, разумеется, не упомянули. Но намек на возможные «инциденты» после российского пресс-релиза о «предупредительном огне» получает уже другое прочтение. Особенно с учетом того, что окрик из Москвы не сработал.

Более того, перед тем, как пройти мимо мыса Фиолент, HMS Defender находился в Одессе, и именно на его борту заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк и министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин подписали меморандум о проектах морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. А направлялся он из Одессы в Грузию. Так что и корабль, на примере которого РФ решила продемонстрировать свою решимость и готовность стрелять, тоже выбран не случайно.

Наконец, все происходит на фоне заметного укрепления позиций Турции, в том числе в тех регионах, которые Россия считала едва ли не своим «задним двором» и «личным огородом». Реакция российских державников на Шушинскую декларацию дает здесь изрядную пищу для размышлений. А Крым — это, если кто забыл, «узловая точка» именно на турецком векторе. Более того, Анкара сегодня активно сближается с Лондоном, одновременно развивает военные сотрудничество с Киевом, и развитие связей, в том числе в военной сфере, теперь уже и между Украиной и Великобританией «замыкает треугольник», что сильно не нравится Москве.

А тогда уже не получится исключать: инцидент с британским кораблем — это не случайность. На Черном море, и прежде всего вокруг оккупированного Крыма, разворачивается новый этап «войны нервов». Россия намеренно повышает ставки и бряцает оружием (по крайней мере в пресс-релизах), демонстрируя, что мирным путем с захваченного полуострова она не уйдет. А еще это напоминает старую тактику Кремля с игрой на обострение и ставкой на то, что соперники просто испугаются и отступят.

Только вот эта тактика в последние годы слишком уж часто приводит к результатам, обратным ожидаемым. И хвастливые заявления в российском минобороновском релизе о «предупредительном огне» по британскому военному кораблю могут вызвать совсем не ту реакцию, на которую рассчитывает Москва. Просто потому, что теперь поведение РФ в Черном море угрозой для себя будут считать не только в Киеве и Тбилиси.

Нурани, обозреватель

Minval.az