

В США после вакцинации mRNA-вакцинами зафиксировано около 500 случаев миокардита. При этом на 100% связь между заболеванием и вакцинацией не установлена, сообщает Fox News со ссылкой на консультативный комитет американского регулятора CDC.

Согласно выводам комитета, польза от вакцинации продолжает превышать возможные риски.

В выводе технической рабочей группы по безопасности вакцин (VaST) говорится, что доступные в настоящее время данные предполагают возможную связь миокардита с вакцинацией mRNA у подростков и молодых людей.

По данным заместителя директора офиса безопасности иммунизации CDC Тома Шимабукуро, зафиксировано 484 сообщения о миокардите и перикардите у лиц моложе 30 лет — на 7 млн доз. Из них 309 были госпитализированы и выписаны сразу после обследования. Симптомы прошли примерно у 80%. В больнице в настоящее время находятся девять человек.

В настоящее время в США одобрены две mRNA-вакцины: от компании Pfizer для детей старше 12 лет и от компании Moderna — для тех, кто старше 16 лет.

Миокардит — воспалительное заболевание миокарда, перикардит — воспалительное поражение серозной оболочки сердца.

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